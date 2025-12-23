Житель Кимовска осужден на 2,5 года за ножевое ранение знакомого в ходе пьяной ссоры
- 10:15 23 декабря 2025
Кимовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Местный житель осужден за нанесение ножевого ранения своему знакомому.
Напоним, днём 30 октября 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире на улице Павлова в городе Кимовске. В ходе совместного распития спиртных напитков между ним и его знакомым произошла конфликтная ситуация.
В разгар ссоры подсудимый, находившийся на кухне, схватил кухонный нож и нанёс им удар в спину потерпевшего, повредив орган в области грудной клетки. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.
Приговором от 19 декабря 2025 года подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения до момента вступления приговора в законную силу. Осужденный имеет право обжаловать решение суда в установленном законом порядке.