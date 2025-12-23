Общество

Дмитрий Миляев обсудил с военкомом итоги осеннего призыва и новый порядок на 2026 год

  • 09:45 23 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провёл рабочую встречу с военным комиссаром региона Александром Сафроновым. Основной темой стали итоги завершившейся осенней призывной кампании и предстоящие изменения в порядке призыва в следующем году.

Как доложил губернатору Сафронов, осенний призыв прошёл в полном соответствии с требованиями Министерства обороны РФ. Тульская область выполнила установленную норму, направив в ряды Вооружённых Сил 1250 человек.

«В ходе работы призывной комиссии установлено, что количество годных и годных с незначительными ограничениями к воинской службе в осеннем призыве достигло 75,9%», — сообщил военком.

Он также отметил, что в эту кампанию впервые активно использовалась государственная информационная система «Единый реестр воинского учёта». Это позволило формировать и отправлять электронные повестки, а также оповещения для призывников через портал «Госуслуги».

На встрече были затронуты и новые правила, которые начнут действовать с 2026 года. Призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. При этом отправка призывников к месту прохождения службы будет организована как и прежде, дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org