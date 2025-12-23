Дмитрий Миляев обсудил с военкомом итоги осеннего призыва и новый порядок на 2026 год
- 09:45 23 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провёл рабочую встречу с военным комиссаром региона Александром Сафроновым. Основной темой стали итоги завершившейся осенней призывной кампании и предстоящие изменения в порядке призыва в следующем году.
Как доложил губернатору Сафронов, осенний призыв прошёл в полном соответствии с требованиями Министерства обороны РФ. Тульская область выполнила установленную норму, направив в ряды Вооружённых Сил 1250 человек.
«В ходе работы призывной комиссии установлено, что количество годных и годных с незначительными ограничениями к воинской службе в осеннем призыве достигло 75,9%», — сообщил военком.
Он также отметил, что в эту кампанию впервые активно использовалась государственная информационная система «Единый реестр воинского учёта». Это позволило формировать и отправлять электронные повестки, а также оповещения для призывников через портал «Госуслуги».
На встрече были затронуты и новые правила, которые начнут действовать с 2026 года. Призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. При этом отправка призывников к месту прохождения службы будет организована как и прежде, дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.