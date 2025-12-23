Исследователи назвали лучшие торговые сети для сбора новогоднего стола
- 12:15 23 декабря 2025
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, во сколько обойдётся покупка стандартного набора продуктов для новогоднего стола в популярных российских сетях. Исследование проводилось в декабре 2025 года в 10 городах-миллионниках. Об этом сообщает «Первый Тульский».
Эксперты сформировали «новогоднюю корзину» на основе списка, утверждённого Росстатом. В него вошли классические продукты для праздника: мясо и колбасы, красная икра, сыры, овощи, фрукты, десерты и напитки. При анализе всегда выбирался наиболее доступный товар.
Самый бюджетный вариант, по данным «Ромира», предлагает «Пятерочка». Набор продуктов в этой сети обойдётся в среднем в 6 653,77 рубля.
Второе место по доступности занимает «Магнит» — здесь на покупку аналогичной корзины потребуется 7 095,95 рубля, что на 6% дороже, чем в «Пятерочке».
Заметно выше цены в сервисах быстрой доставки и сетях премиум-сегмента:
«Самокат» (Яндекс Лавка) — 9 736,89 рубля.
«ВкусВилл» — 10 922,23 рубля.
Таким образом, разница между самым дешёвым и самым дорогим вариантом достигает почти 4 300 рублей.