Исследователи назвали лучшие торговые сети для сбора новогоднего стола

  • 12:15 23 декабря 2025
Фото: Елена Кузнецова

Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, во сколько обойдётся покупка стандартного набора продуктов для новогоднего стола в популярных российских сетях. Исследование проводилось в декабре 2025 года в 10 городах-миллионниках. Об этом сообщает «Первый Тульский».

Эксперты сформировали «новогоднюю корзину» на основе списка, утверждённого Росстатом. В него вошли классические продукты для праздника: мясо и колбасы, красная икра, сыры, овощи, фрукты, десерты и напитки. При анализе всегда выбирался наиболее доступный товар.

Самый бюджетный вариант, по данным «Ромира», предлагает «Пятерочка». Набор продуктов в этой сети обойдётся в среднем в 6 653,77 рубля.

Второе место по доступности занимает «Магнит» — здесь на покупку аналогичной корзины потребуется 7 095,95 рубля, что на 6% дороже, чем в «Пятерочке».

Заметно выше цены в сервисах быстрой доставки и сетях премиум-сегмента:

«Самокат» (Яндекс Лавка) — 9 736,89 рубля.
«ВкусВилл» — 10 922,23 рубля.

Таким образом, разница между самым дешёвым и самым дорогим вариантом достигает почти 4 300 рублей. 

