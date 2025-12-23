Блогер Добролюбов снимает Тулу и рассказывает о ней на китайском языке
- 13:04 23 декабря 2025
Сегодня в Туле находится Дмитрий Добролюбов – известный среди китайцев гид-блогер и переводчик. Кремль, Ясная Поляна, музей оружия – вот те локации, которые интересуют сейчас гостя.
Он пояснил тульским журналистам, что уже посещал оружейную столицу. Родилась идея рассказать о Туле на китайском языке потенциальным туристам из КНР, которые захотят приехать в город на экскурсии на 2-3 дня. Расчет первоначальный делается на китайцев, которые живут и постоянно работают в Москве, Санкт-Петербурге, а потом к нам могут потянуться гости из самой Поднебесной. Основной локацией должен стать музей оружия (полдневная экскурсия). И намечается продолжительная экскурсия по Ясной Поляне.
«Китайцам интересно все, но о том, что они смогут увидеть, нужно интересно рассказать. В этом заключается наша работа. Это не просто. Представьте, что вы приехали в Таиланд. И вам, рассказывая об истории государства, называют сложные длинные имена. Вы их не запоминаете, в какой-то момент устаете от такой информации. А для того, чтобы вам все было понятно, фамилии, объекты заменяем на эпитеты. Среди китайцев сейчас модной является тема милитари, полигоны, стрельбища. Но не поэтому полдня планируем отводить на осмотр Тульского музея оружия. Просто он уникальный, там потрясающая коллекция», – поделился Дмитрий Добролюбов.