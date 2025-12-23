Общество

Блогер Добролюбов снимает Тулу и рассказывает о ней на китайском языке

  • 13:04 23 декабря 2025
post-img

"Тульские известия"

Сегодня в Туле находится Дмитрий Добролюбов – известный среди китайцев гид-блогер и переводчик. Кремль, Ясная Поляна, музей оружия – вот те локации, которые интересуют сейчас гостя.

Он пояснил тульским журналистам, что уже посещал оружейную столицу. Родилась идея рассказать о Туле на китайском языке потенциальным туристам из КНР, которые захотят приехать в город на экскурсии на 2-3 дня. Расчет первоначальный делается на китайцев, которые живут и постоянно работают в Москве, Санкт-Петербурге, а потом к нам могут потянуться гости из самой Поднебесной. Основной локацией должен стать музей оружия (полдневная экскурсия). И намечается продолжительная экскурсия по Ясной Поляне.

«Китайцам интересно все, но о том, что они смогут увидеть, нужно интересно рассказать. В этом заключается наша работа. Это не просто. Представьте, что вы приехали в Таиланд. И вам, рассказывая об истории государства, называют сложные длинные имена. Вы их не запоминаете, в какой-то момент устаете от такой информации. А для того, чтобы вам все было понятно, фамилии, объекты заменяем на эпитеты. Среди китайцев сейчас модной является тема милитари, полигоны, стрельбища. Но не поэтому полдня планируем отводить на осмотр Тульского музея оружия. Просто он уникальный, там потрясающая коллекция», – поделился Дмитрий Добролюбов.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org