В Туле 24 декабря состоится прощание с Надеждой Калугиной
- 12:46 23 декабря 2025
24 декабря состоится прощание с директором Тульского государственного музея оружия, Заслуженным работником культуры РФ, Почетным гражданином Тульской области Надеждой Калугиной.
В пресс-службе Тульского государственного музея оружия уточнили, что прощание пройдет в музее с 11:00 до 12:00, в 12:30 - на аллее почетных граждан.
