Бассейн с водой: о чем старосты попросили Дмитрия Миляева

  • 13:39 23 декабря 2025
фото: Геннадий Поляков

Во вторник в ДКЖ проходит встреча сельских старост с органами территориального общественного самоуправления Тульской области, на которой присутствует глава региона Дмитрий Миляев.

«Благополучие и комфорт человека, поддержка семей и детства, а также пожилых людей, строительство школ и детсадов, увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья детей, увеличение рождаемости, привлечение молодежи из других регионов на учебу, чтобы они тут оставались жить и работать – вот наши цели и приоритеты».

При этом губернатор отметил, что одной из важнейших задач является укрепление здоровья людей старшего поколения, чтобы они могли жить полноценно.

Старосты просят больше детских и спортивных площадок, губернатор эту просьбу принял и отметил, что теперь песочных площадок не будет – резиновое покрытие более безопасное и качественное, а оборудование должно быть на высоком уровне, со сроком эксплуатации более 10 лет.

Жители Дубенского района просят многофункциональный спорткомплекс:

«В нашем районе много молодежи и она тянется к спорту, а дети нуждаются в бассейне».

Дмитрий Миляев заметил, что в Дубенском районе запланировано строительство стадиона в 2027 году, но бассейн пока в планы не входит.

«В наших планах ремонт 26 советских стадионов. Шесть сделали в этом году, остальные до 2030 года. Важно отметить, что мы не просто приводим в порядок поле, а обустраиваем беговые дорожки, ставим площадки для воркаута и прочее».

Старосты из Тулы и Заречья вновь обратили внимание на низкое качество воды и ее нехватку в отдельных районах, в связи с чем дачникам приходилось забрасывать огороды этим летом.

Ситуацию прокомментировал глава администрации Илья Беспалов:

«В деревнях Барсуки и в селе Хрущево нами заключен договор на 920 млн рублей. Проект уже реализуется, и мы рассчитываем, что к 2027 году вода будет проведена. Ожидают ее 10 тысяч человек».

Возрастное ограничение: 12+

