Общество

Дмитрий Миляев пообщался с тульскими активистами

  • 13:09 23 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Сельские старосты и руководители ТОСов собрались в ДКЖ, чтобы обсудить с органами территориального общественного самоуправления проблемы и вопросы.  

О себе на мероприятие заявило 479 человек.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев приветствовал присутствующих:

«Конец года – время подводить итоги сделанному и планировать дела на будущее. Часть проблем людей с 2025 года решается благодаря программе «Наш район». Возможно, сегодня прозвучат предложения о внесении в нее коррективов.

Институт сельских старост – это первичное звено обществ самоуправления. Вы находитесь на передовой, общаетесь с людьми, именно к вам в первую очередь  они приходят за решением проблем.

Каждый староста – еще и волонтер, который ежедневно собирает и отправляет помощь на СВО. Это даже не работа, это наш долг перед ребятами, которые на передовой защищают всех нас и то, что завоевали для нас наши деды и прадеды. Каждый день они совершают подвиг, и наша обязанность быть сопричастными тому, что делают на передовой наши бойцы. Мы все огромная волонтерская семья. Всем низкий поклон и огромное спасибо, что выполняете священную миссию по поддержке наших воинов!»

Миляев отметил, что главной задачей на 2025 год было выполнение планов по национальным проектам, что в свою очередь стало большой помощью от федерального центра региону, в том числе и финансовая.

«Благодаря национальным проектам мы ремонтируем и строим детские сады, школы, больницы и поликлиники, а экономику региона удается сохранить на хорошем уровне инвестиций и привлечении новых проектов», - напомнил Дмитрий Миляев.

Ярким примером стала автомобильная компания в Узловой, где работает 5000 человек. Это второй автопроизводитель в стране по числу выпускаемых авто, поддерживающий высокий уровень зарплат, занятость и налоги в бюджет, позволяющие развивать социальную сферу, поддерживать семьи с детьми, и прочее.

Возрастное ограничение: 12+

