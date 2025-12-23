Закон

Суд обязал администрацию Белёвского района увеличить жилой фонд для переселенцев из аварийного жилья

  • 13:10 23 декабря 2025
post-img

фото: Геннадий Поляков

Прокуратура Белёвского района добилась в суде решения, обязывающего местную администрацию увеличить маневренный жилой фонд для граждан, проживающих в аварийных домах.

Поводом для иска стала проверка исполнения органами местного самоуправления обязательств по расселению. По данным прокуратуры, на учёте в администрации состоит более 1,7 тысячи семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 9 семей живут в домах, уже признанных аварийными, а ещё 206 человек, включая детей, — в 14 многоквартирных домах, которые также признаны аварийными и подлежат сносу.

При этом в распоряжении администрации для временного расселения имелось лишь два жилых помещения маневренного фонда, расположенных не в райцентре, а в отдалённом населённом пункте. Этого количества было явно недостаточно.

Для защиты прав граждан прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию увеличить маневренный фонд. Иск был удовлетворён в полном объёме. Теперь местные власти обязаны принять меры по созданию дополнительного жилья для временного размещения людей из ветхого и аварийного фонда.
 
 

