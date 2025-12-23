Начальник плавского штаба «Юнармии»: Тем, кто защищает Отечество, не будет стыдно за преемников
- 13:00 23 декабря 2025
На торжественном мероприятии в Плавском центре культуры и досуга, посвященном 84-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, пополнились ряды юнармейцев.
Начальник штаба «Юнармии» в Плавском районе Андрей Андреев вручил ребятам красные береты и значки. Они, в свою очередь, приняли присягу юнармейцев.
«Сегодня ребята сделали важный шаг. Они стали частью большого движения, главная цель которого – любить и защищать свою Родину, быть достойными памяти героев, о которых мы сегодня говорили. Теперь эта память и эта ответственность – и на их плечах», – сказал Андреев.
Он также выразил уверенность, что участников СВО, среди которых немало воинов, по собственной инициативе подписавших контракт, не будет стыдно за преемников.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде бесплатного экскурсионного обслуживания
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: ул. Коминтерна, 28, тел.+ 7 (4872) 56-19-90.
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/