Депутат Тульской облдумы рассказал, как стал наставником для ветерана СВО
- 14:00 23 декабря 2025
Депутат Тульской облдумы Сергей Балтабаев сообщил в соцсетях, что стал наставником для ветерана СВО ефремовца Александра.
«Мы с ним были на связи еще когда он находился за ленточкой. Александр обращался ко мне в соцсетях когда я был на должности главы администрации», – уточнил Балтабаев.
Александр стал участником проекта «Герой 71», инициированного главой региона Дмитрием Миляевым. Благодаря этому участники спецоперации – и мобилизованные и воины-контрактники, могут найти себя в разных сферах в мирной жизни. Подопечный Балтабаева выбрал модуль «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона».
«Я горд отметить, то что Александр в довольно молодом возрасте принял осознанное решение развивать свой родной край. Это достойный пример для подрастающего поколения», – добавил Балтабаев.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – трудоустройство в первоочередном порядке на свободные рабочие места (вакантные должности), заявляемые работодателями, осуществляющими деятельность на территории Тульской области.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: ул. Коминтерна, 28, тел. +7 (4872) 56-19-90.
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/