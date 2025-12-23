От дорог до ФОКа: о чём просили жители на встрече с главой Тульской области
- 15:03 23 декабря 2025
В продолжение встречи старост с органами территориального общественного самоуправления Тульской области, жители просили обновить дороги, построить ФОК и помочь волонтерам передовой.
Староста из Харино рассказал о давней проблеме – из-за неполадок с электричеством и перекоса фаз портится бытовая техника, а света иногда нет часами.
Жители поселка Рассвет, поблагодарив Дмитрия Миляева и Илью Беспалова, рассказали о необходимости создания ФОКа. Территория для него была выделена, но в итоге передана под строительство дома.
Глава администрации сообщил, что участок новый найден, осталось создать проект и выделить средства из бюджета. ФОК будет построен.
Активисты, представляющие Алексинский район просят детскую площадку – у них ее не было.
Запрос поступил и из Заокского района. Проблема здесь уже новая: население растет, а воды становится меньше, качество – хуже. Проблему решают - новые скважины уже бурят.
Жителей Ясной Поляны беспокоит состояние ветхих домов, построенных до 1980-х годов. Дома ветшают, но разрешения на реконструкцию еще нет.
Чаще всего жители региона просят наладить водоснабжение, возвести спортивные объекты, установить детские площадки и провести газ.