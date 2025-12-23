Общество

От дорог до ФОКа: о чём просили жители на встрече с главой Тульской области

  • 15:03 23 декабря 2025
post-img

фото: Геннадий Поляков

В продолжение встречи старост с органами территориального общественного самоуправления Тульской области, жители просили обновить дороги, построить ФОК и помочь волонтерам передовой. 

Староста из Харино рассказал о давней проблеме – из-за неполадок с электричеством и перекоса фаз портится бытовая техника, а света иногда нет часами.

Жители поселка Рассвет, поблагодарив Дмитрия Миляева и Илью Беспалова, рассказали о необходимости создания ФОКа. Территория для него была выделена, но в итоге передана под строительство дома.

Глава администрации сообщил, что участок новый найден, осталось создать проект и выделить средства из бюджета. ФОК будет построен.

Активисты, представляющие Алексинский район просят детскую площадку – у них ее не было.

Запрос поступил и из Заокского района. Проблема здесь уже новая: население растет, а воды становится меньше, качество – хуже. Проблему решают - новые скважины уже бурят.

Жителей Ясной Поляны беспокоит состояние ветхих домов, построенных до 1980-х годов. Дома ветшают, но разрешения на реконструкцию еще нет.

Чаще всего жители региона просят наладить водоснабжение, возвести спортивные объекты, установить детские площадки и провести газ.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org