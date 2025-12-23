Безопасность

Безопасность

В России запустили уроки по онлайн-безопасности для школьников

  • 15:50 23 декабря 2025
Фото: Елена Кузнецова

В России запущен новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». В этом году школьников научат безопасно помогать благотворительным фондам через интернет и правильно бронировать жильё для поездок.

Проект, направленный на повышение цифровой грамотности и безопасности подростков в сети, представляет собой серию обучающих видеороликов. Их герои в наглядной форме разбирают актуальные практические ситуации.

Одна из ключевых тем нового сезона — безопасная благотворительность. В специальном эпизоде эксперты объясняют, как отличить надёжные благотворительные организации от мошеннических сайтов и фейковых сборов. Школьникам расскажут, на что обращать внимание при выборе фонда, как проверять призывы о помощи и какие существуют способы поддержки, помимо денежных переводов.

Второй важный блок посвящён путешествиям. Подросткам на примерах покажут, как безопасно выбирать и бронировать жильё онлайн, минимизируя риски столкнуться с обманом или недобросовестными арендодателями.

Все материалы проекта прошли экспертизу и одобрены для просмотра как в школах, так и вместе с родителями. Для образовательных учреждений также разработаны дополнительные методические рекомендации, позволяющие интегрировать контент «Цифрового ликбеза» в уроки или внеклассные занятия.

Проект реализуется в рамках государственных программ, нацеленных на развитие цифровых компетенций и создание безопасной интернет-среды для детей и подростков.

