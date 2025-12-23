Нужны таблички на китайском и переводчики: Тула готовится к визитам туристов из КНР
- 16:41 23 декабря 2025
Россия сегодня активно сотрудничает с Китаем в разных сферах, мы заинтересованы, чтобы к нам из Поднебесной приезжали туристы.
Представители турбизнеса, в том числе имеющие отношение к ресторанам, гостиницам, музеям, обучались недавно по программе развития въездного туризма «Открой твою Россию». Лучшие маршруты попали в международную программу. Тула потихоньку готовится ко встрече гостей из КНР. Специалисты признают, что туринфраструктура требует определенного преобразования: речь о табличках по городу и на объектах посещения на китайском языке, о навигации. Кроме того, нужны и переводчики. У нас профильные специалисты уже вышли на китайских студентов, которые учатся в ТулГУ. Туляки не против, чтобы после получения диплома иностранцы остались в Туле и нашли себя в туриндустрии, отучились на экскурсовода, прокомментировал Никита Евсеев, заместитель начальника отдела развития туристского продукта агентства развития туризма Тульской области. В рамках реализации международной программы развития въездного туризма «Открой твою Россию» разработан привлекательный для китайцев маршрут продолжительностью три дня в формате «Москва+». Гостям из КНР покажут центр Тулы, отвезут на Куликово поле и в Ясную Поляну. Обязательно в программе визита – осмотр музея оружия (китайский турист любит тему милитари). В парке «Патриот» хотели в свое время открыть вторую очередь (стрельбище), так что если в перспективе появится еще и возможность пострелять, то туристы с удовольствием завернут и туда. Представители агентства развития туризма Тульской области совместно с региональным министерством культуры и туризма возлагают большие надежды на то, что турпоток китайцев в оружейно-пряничный край будет только увеличиваться.
Телеканал RT China сегодня организовал блог-тур в Тулу, к нам прибыл известный среди китайцев гид-блогер и переводчик Дмитрий Добролюбов. Он снимает по всей России, из его сюжетов китайцы узнают, что любопытного можно увидеть в нашей стране. Визит в Тулу Добролюбова – один из шагов по привлечению гостей из Китая. Они наверняка захотят побывать в Ясной Поляне – по словам Добролюбова, Толстой очень известен в Китае, многие люди наизусть цитируют его. «Перед съемками очень долго готовлюсь, читаю, фильтрую информацию. Длительность материала на выходе может быть разная. Формат китайских соцсетей – обычно от минуты. У нас бывают длинные ролики, но это, скорее, исключение – до девяти минут. В целом минуты три», – рассказал Добролюбов.