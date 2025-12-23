Как будут работать поликлиники Тулы в новогодние праздники
- 16:45 23 декабря 2025
Министерство здравоохранения Тульской области утвердило специальный график работы медицинских учреждений в период новогодних каникул. С 31 декабря по 11 января поликлиники перейдут на режим работы по сокращенному графику выходного дня, при этом экстренная помощь будет доступна круглосуточно.
График приема в поликлиниках разделен на два формата:
По воскресному графику (с 9:00 до 15:00) прием будет вестись 31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 11 января.
По субботнему графику (с 8:00 до 18:00) учреждения будут работать 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января.
Во все дни в поликлиниках будет дежурить врач, работать кабинеты неотложной помощи и прививочные, а также обслуживаться вызовы на дом. Лабораторная и инструментальная диагностика также будет доступна.
Экстренная помощь останется круглосуточной.
Травмпункты для взрослых (на базе Ваныкинской больницы и ГБ №11) и для детей (в детской областной больнице) будут работать без перерывов.
Скорая помощь будет вызываться в штатном режиме по телефонам 103 и 112.
Специализированная и стоматологическая помощь.
С 3 по 10 января, за исключением официальных выходных (1, 2, 4, 7 января), ведущие областные диспансеры и центры (кардиологический, онкологический, кожно-венерологический и другие) будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00.
Дежурная стоматологическая помощь будет доступна с 9:00 до 15:00 в филиалах стоматологической поликлиники, а после 15:00 — в неотложном стоматологическом отделении ГБ №7.
Для справок и записи:
Горячая линия Минздрава области: 8-800-4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00).
Единый центр записи к врачу и вызова на дом: 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77 (по графику поликлиник). Автоматическая запись через робота доступна круглосуточно.
Уточнить режим работы конкретной поликлиники можно по её локальному телефону, список которых размещен на сайте министерства.