Общество

Госдума ужесточила ответственность за навязывание услуг потребителям

  • 16:07 23 декабря 2025
Фото: регион 71

Госдума приняла закон, который в десятки раз увеличивает штрафы для бизнеса за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, сообщают РИА новости.

Меры призваны пресечь распространённую практику, когда покупка основного продукта сопровождается принудительным приобретением ненужных опций.

Суммы штрафов вырастут кратно. Согласно новым нормам, наказание для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 150 тысяч рублей вместо прежних 2-4 тысяч. Для юридических лиц штрафы увеличатся до 200–500 тысяч рублей, тогда как сейчас они не превышают 20-40 тысяч.

Закон — защита от недобросовестных продавцов. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, усиление ответственности направлено на защиту граждан. «Покупатель несёт совершенно необоснованные расходы. Причём в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей», — пояснил суть проблемы первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Проблема носит массовый характер. По словам парламентария, почти каждый сталкивался с навязыванием услуг в банковской, страховой сферах или даже в здравоохранении. Часто дополнительные пункты, обязывающие к такой покупке, включены в текст договора.

