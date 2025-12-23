Госдума ужесточила ответственность за навязывание услуг потребителям
- 16:07 23 декабря 2025
Госдума приняла закон, который в десятки раз увеличивает штрафы для бизнеса за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, сообщают РИА новости.
Меры призваны пресечь распространённую практику, когда покупка основного продукта сопровождается принудительным приобретением ненужных опций.
Суммы штрафов вырастут кратно. Согласно новым нормам, наказание для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 150 тысяч рублей вместо прежних 2-4 тысяч. Для юридических лиц штрафы увеличатся до 200–500 тысяч рублей, тогда как сейчас они не превышают 20-40 тысяч.
Закон — защита от недобросовестных продавцов. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, усиление ответственности направлено на защиту граждан. «Покупатель несёт совершенно необоснованные расходы. Причём в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей», — пояснил суть проблемы первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
Проблема носит массовый характер. По словам парламентария, почти каждый сталкивался с навязыванием услуг в банковской, страховой сферах или даже в здравоохранении. Часто дополнительные пункты, обязывающие к такой покупке, включены в текст договора.