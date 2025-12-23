Тульский шеф поборется в марафоне «Русский шеф»: 24 часа у плиты без сна
- 16:22 23 декабря 2025
Бренд-шеф из Тулы Павел Мегульнов войдет в число ста лучших поваров страны, которые сразятся в экстремальном 24-часовом кулинарном марафоне «Русский шеф» на телеканале «Пятница». Участникам предстоит провести сутки у плиты без перерывов на сон и еду, чтобы определить главного шеф-повара года.
«За эти 24 часа мы хотим выбрать шефа, который станет олицетворением профессии, за которым пойдет молодежь, веря, что можно достичь недосягаемого», — заявил ведущий шоу, известный ресторатор Константин Ивлев.
Павел Мегульнов, представляющий известный тульский ресторан, специализируется на европейской кухне с паназиатскими акцентами. Его карьерный путь нестандартен: он работал в сфере ритуальных услуг и в армейской столовой. Сам он считает профессию повара «тяжелой мужской работой», а свое будущее видит в управлении и развитии региональной гастрономии.
Победитель марафона будет определен по итогам зрительского голосования и решения судейской коллегии.