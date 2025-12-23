Общество

Тульский шеф поборется в марафоне «Русский шеф»: 24 часа у плиты без сна

  • 16:22 23 декабря 2025
post-img

Фото: пресс-служба телеканала Пятница!

Бренд-шеф из Тулы Павел Мегульнов войдет в число ста лучших поваров страны, которые сразятся в экстремальном 24-часовом кулинарном марафоне «Русский шеф» на телеканале «Пятница». Участникам предстоит провести сутки у плиты без перерывов на сон и еду, чтобы определить главного шеф-повара года.

«За эти 24 часа мы хотим выбрать шефа, который станет олицетворением профессии, за которым пойдет молодежь, веря, что можно достичь недосягаемого», — заявил ведущий шоу, известный ресторатор Константин Ивлев.

Павел Мегульнов, представляющий известный тульский ресторан, специализируется на европейской кухне с паназиатскими акцентами. Его карьерный путь нестандартен: он работал в сфере ритуальных услуг и в армейской столовой. Сам он считает профессию повара «тяжелой мужской работой», а свое будущее видит в управлении и развитии региональной гастрономии.

Победитель марафона будет определен по итогам зрительского голосования и решения судейской коллегии.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org