Общество

Без интернета, но с добрым сердцем: как маленькая деревня помогает армии и просит о свете

  • 15:35 23 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

На встрече губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями ТОС прозвучало эмоциональное обращение жительницы деревни Бегичево. Ирина Харькова рассказала о всенародной поддержке СВО и попросила решить бытовые проблемы населённого пункта.

Мероприятие, собравшее активных представителей местного самоуправления, прошло во Дворце культуры железнодорожников. Главной темой стал диалог о насущных проблемах на местах.

Выступила староста деревни Бегичево Щёкинского района Ирина Харькова. Она начала с благодарности своим землякам, которые уже второй год активно помогают участникам специальной военной операции.

«В нашей деревне всего 25 жителей, но каждый месяц мы собираем и отправляем денежные средства. Мы шьём подшлемники, изготавливаем волокуши для эвакуации раненых, обшиваем маскировочные сети, сушим зелень», — поделилась Ирина Леонидовна. Она также отметила, что её собственный сын сейчас находится в зоне СВО.

Обращаясь через зал к губернатору, староста призвала всех, кто хочет помочь, но не знает как, присоединиться к их инициативе, отметив, что готова делиться опытом.

Однако прозвучали и бытовые проблемы. Ирина Харькова рассказала, что в деревне отсутствует проводной интернет, из-за чего она не может оперативно вести свою страницу для координации помощи. Главной же просьбой стало решение проблемы уличного освещения: половина деревни, с 1-го по 21-й дом, уже много лет живёт без фонарей.

Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил Ирину Леонидовну и всех жителей деревни за их работу. Немедленно реагируя на проблему освещения, он поручил главе Щёкинского района Александру Гамбургу лично разобраться в ситуации.

«Александр Сергеевич, посмотри, пожалуйста, в каком объёме помощь нужна. Если часть деревни освещена, может, там три фонаря надо поставить. Наверное, это не колоссальная задача», — сказал губернатор.

Глава района взял задачу на контроль, пообещав решить вопрос с освещением в 2026 году. Встреча продолжилась обсуждением других проблем территориального общественного самоуправления.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org