Без интернета, но с добрым сердцем: как маленькая деревня помогает армии и просит о свете
- 15:35 23 декабря 2025
На встрече губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями ТОС прозвучало эмоциональное обращение жительницы деревни Бегичево. Ирина Харькова рассказала о всенародной поддержке СВО и попросила решить бытовые проблемы населённого пункта.
Мероприятие, собравшее активных представителей местного самоуправления, прошло во Дворце культуры железнодорожников. Главной темой стал диалог о насущных проблемах на местах.
Выступила староста деревни Бегичево Щёкинского района Ирина Харькова. Она начала с благодарности своим землякам, которые уже второй год активно помогают участникам специальной военной операции.
«В нашей деревне всего 25 жителей, но каждый месяц мы собираем и отправляем денежные средства. Мы шьём подшлемники, изготавливаем волокуши для эвакуации раненых, обшиваем маскировочные сети, сушим зелень», — поделилась Ирина Леонидовна. Она также отметила, что её собственный сын сейчас находится в зоне СВО.
Обращаясь через зал к губернатору, староста призвала всех, кто хочет помочь, но не знает как, присоединиться к их инициативе, отметив, что готова делиться опытом.
Однако прозвучали и бытовые проблемы. Ирина Харькова рассказала, что в деревне отсутствует проводной интернет, из-за чего она не может оперативно вести свою страницу для координации помощи. Главной же просьбой стало решение проблемы уличного освещения: половина деревни, с 1-го по 21-й дом, уже много лет живёт без фонарей.
Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил Ирину Леонидовну и всех жителей деревни за их работу. Немедленно реагируя на проблему освещения, он поручил главе Щёкинского района Александру Гамбургу лично разобраться в ситуации.
«Александр Сергеевич, посмотри, пожалуйста, в каком объёме помощь нужна. Если часть деревни освещена, может, там три фонаря надо поставить. Наверное, это не колоссальная задача», — сказал губернатор.
Глава района взял задачу на контроль, пообещав решить вопрос с освещением в 2026 году. Встреча продолжилась обсуждением других проблем территориального общественного самоуправления.