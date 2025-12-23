Общество

Сельским старостам Тульской области компенсируют расходы на связь

  • 15:14 23 декабря 2025
post-img

фото: Геннадий Поляков

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил разработать механизм компенсации затрат на мобильную связь и интернет для сельских старост региона. 

Соответствующее решение было озвучено сегодня в рамках встречи главы региона с представителями ТОС и старостами в формате открытого диалога.

С инициативой выступила староста деревни Самохваловка Щёкинского района Евгения Перекатова. Она пояснила, что активная работа с жителями, включая ведение социальных сетей и постоянную коммуникацию, требует значительных расходов на связь. Ранее эту проблему частично решала выдача сим-карт, но сейчас такая возможность исключена из-за изменений в законодательстве.

Дмитрий Миляев поддержал предложение и дал поручение проработать вопрос выделения средств из регионального бюджета. Реализовать механизм компенсации планируется уже в 2026 году.

