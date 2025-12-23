Общество

Пенсии за январь 2026 года тульские пенсионеры получат досрочно — в декабре 2025-го

  • 16:56 23 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

Выплата пенсий за январь 2026 года в России будет осуществлена досрочно — в конце декабря 2025 года. Соответствующее заявление сделала председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Об этом сообщает «Молодой Коммунар».

График выплат будет разделен в зависимости от способа получения:

На банковские карты пенсии планируется зачислить в период с 25 по 29 декабря 2025 года.

Через «Почту России» доставка наличных средств будет организована с 25 по 30 декабря 2025 года.

Точные даты рекомендуется уточнять. Пенсионный фонд России советует получателям заранее проверять информацию о конкретном дне выплаты в своем отделении почтовой связи, банке или на официальном портале ведомства.

