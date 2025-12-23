Тульская область вошла в топ-5 России по развитию молодежного предпринимательства
- 17:12 23 декабря 2025
Тульская область по итогам 2025 года вошла в число лидеров России по развитию молодежного предпринимательства, заняв первое место в Центральном федеральном округе и четвертое — в общероссийском рейтинге Росмолодёжи.
Всего за год регион совершил впечатляющий скачок, поднявшись с 46-й позиции, которую занимал в 2024 году.
Как сообщают в региональном министерстве развития предпринимательства и торговли, за отчетный период в бизнес-проекты было вовлечено более тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет. Для их поддержки привлекли свыше десяти ключевых партнеров, включая бизнес-объединения, вузы и институты развития.
«Сейчас в Тульской области насчитывается больше 80 тысяч представителей МСП, из которых каждый четвертый — молодой предприниматель», — отметил министр Александр Ильинский. Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» для молодежи сформирован пакет мер поддержки. Он включает обучающие мероприятия, юридическую помощь, льготную аренду помещений в бизнес-инкубаторах и возможность получить займ под 1,5% годовых.
Активное участие молодых туляков в федеральных и региональных проектах способствует развитию инновационных идей и созданию новых рабочих мест в области.