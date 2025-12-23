Происшествия

Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с водоснабжением в посёлке Грицовский

  • 17:43 23 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с водоснабжением в посёлке Грицовском Тульской области. Он поручил возобновить прекращённое ранее уголовное дело по факту подачи жителям воды, непригодной для питья.

Поводом стало обращение жительницы области, оставленное в комментариях под официальным постом СКР во «ВКонтакте». Гражданка указала, что из-за аварии на водозаборной станции в январе 2025 года в жилые дома до сих пор поступает вода с примесями, которую нельзя использовать для питья и бытовых нужд. Многочисленные жалобы жителей в различные инстанции не привели к разрешению проблемы, а виновные не понесли наказания.

Ранее данная ситуация уже освещалась в СМИ и была поставлена Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Однако расследование, которое вело следственное управление СКР по Тульской области, было прекращено.

Новое поручение председателя СКР направлено руководителю регионального следственного управления Владимиру Усову. Тот должен возобновить производство по уголовному делу, представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — отчитаться о его результатах.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

