Геннадий Никитин: Только совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности
- 12:00 24 декабря 2025
Депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Геннадий Никитин вместе с депутатом Тульской городской Думы Ириной Рублевской помог волонтерам.
Депутаты передали группе «Своих не бросаем» из поселка Косая Гора очередную партию материалов для плетения маскировочных сетей. Кроме того, обеспечили воском волонтеров, которые делают окопные свечи для блиндажей. Эта поддержка необходима бойцам СВО, ряды которых пополняют парни, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ.
– Каждый из нас может сделать что-то значимое, и вместе мы приближаем победу. Важно помнить, что сила в единстве и солидарности, и только совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности, – подчеркнул Геннадий Никитин.
Косогорских активистов депутаты также поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – трудоустройство в первоочередном порядке на свободные рабочие места (вакантные должности), заявляемые работодателями, осуществляющими деятельность на территории Тульской области.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/