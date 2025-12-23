В Арсеньево прошел патриотический марафон
- 15:00 23 декабря 2025
В Арсеньево прошел музыкально-патриотический марафон «Никто, кроме нас!».
Перед началом марафона у зрителей была возможность поучаствовать в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО, написать письмо солдату и сделать оберег для наших военных.
Ветераны боевых действий, в том числе и воины-контрактники, присутствовали в зале.
«Мы постоянно находимся на связи с военными и их семьями, поддерживаем их. Огромную работу проводят наши волонтеры, спасибо им за это. Не остаются в стороне школьники. Ученики и учителя активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Я благодарю жителей района за их вклад в приближение победы. И, конечно, низкий поклон нашим бойцам, нашим героям! Мы гордимся нашими земляками!» – сказал врио главы администрации Арсеньевского района Александр Медников.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – единая дисконтная карта «Zабота», которая гарантирует скидку на товары и услуги почти в тысяче организаций-партнеров.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: ул. Коминтерна, 28, тел. +7 (4872) 56-19-90.
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/