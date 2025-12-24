Дмитрий Афоничев предоставил волонтерам материал для масксетей
- 11:00 24 декабря 2025
Депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Афоничев передал волонтерам основы для маскировочных сетей.
Дмитрий Валериевич привез группе ZA OДОEV не только основы для изготовления маскировочных сетей, но также тульские пряники для наших защитников, участвующих в специальной военной операции. В их рядах немало парней, подписавших контракт с Министерством обороны РФ.
– Встреча прошла в Свято-Троицком храме в Одоеве, который стал одним из центров волонтерского движения в районе с первых дней СВО. Настоятель храма, благочинный Одоевского и Арсеньевского округа протоиерей Александр Данюк и прихожане оказывают постоянную духовную помощь и материальную поддержку участникам специальной военной операции, – рассказал Дмитрий Афоничев.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – направление в первоочередном порядке детей в государственные или муниципальные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/