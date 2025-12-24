Жителя Щекино приговорили к 10 годам строгого режима за смерть товарища в пьяной драке
- 13:32 24 декабря 2025
Щёкинский суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
Как установлено в ходе судебного заседания, 10 января между ранее судимым мужчиной и его 38-летним знакомым, которые распивали спиртное в компании, возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту не менее двух ударов кулаком в голову, от чего тот упал, а затем нанёс ещё один удар.
В результате действий злоумышленника потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, кровоподтёки и перелом носа. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и представленные доказательства, приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.