Происшествия

В Тульской области за сутки потушено шесть пожаров, два человека погибли и двое пострадали

  • 12:10 24 декабря 2025
post-img

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

За прошедшие сутки, 23 декабря, в Тульской области зафиксировано шесть пожаров, в результате которых погибли два человека и пострадали ещё двое. 

Не обошлось без жертв. В деревне Старое Басово городского округа Тула пожар в жилом доме унёс жизнь 78-летнего мужчины. Для ликвидации возгорания потребовалось участие 17 огнеборцев и 5 единиц техники.

В деревне Искань Заокского района пострадала 67-летняя женщина — хозяйка дома. Пожар был потушен силами 8 спасателей. В посёлке Горелки (Тула) травмы получил 49-летний мужчина. Там огнеборцы вели борьбу с огнём на площади 200 квадратных метров.

Пожары, в которых удалось избежать человеческих жертв, произошли в рабочем посёлке Одоев, в деревне Свинская Заокского района и в микрорайоне Новоугольный города Донской (в неэксплуатируемом здании).

Помимо этого, спасатели МЧС России за прошедшие сутки четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП в Туле, Ефремовском муниципальном округе и Алексинском районе.

