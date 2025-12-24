В частном доме в Заречье при пожаре пострадал мужчина
- 09:14 24 декабря 2025
Крупный пожар произошёл в частном жилом доме в посёлке Горелки, входящем в городской округ Тула. В результате инцидента один человек получил травму.
Возгорание было зарегистрировано на улице Энтузиастов. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали огонь на площади 200 квадратных метров. В тушении участвовали 21 человек и 5 единиц техники.
С ожогами различной степени тяжести в медицинское учреждение был доставлен 49-летний мужчина. Точная причина возгорания будет установлена в ходе дознания.
Спасатели в очередной раз напоминают жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности: при обнаружении огня необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112, рекомендуется оборудовать жильё автономными пожарными извещателями и иметь в доме огнетушитель.