При пожаре в Кимовске погиб пенсионер
- 11:27 24 декабря 2025
В Кимовске произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Возгорание случилось сегодня в строении на улице Кимовской.
На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Благодаря быстрому реагированию — огнеборцы приехали в течение 5 минут — возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Для тушения привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России.
Несмотря на оперативные действия спасателей, в результате пожара погиб 71-летний мужчина. Точная причина трагедии устанавливается следователями и дознавателями.
В связи с происшествием МЧС России в очередной раз обращается к жителям региона, особенно одиноким пожилым людям, с важными правилами безопасности.
При обнаружении малейших признаков пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112.
Установите дома автономный пожарный извещатель. Этот недорогой прибор способен спасти жизнь, вовремя подав громкий звуковой сигнал при задымлении, даже когда человек спит.
Приобретите и научитесь пользоваться огнетушителем. Он поможет самостоятельно справиться с небольшим возгоранием на начальной стадии.