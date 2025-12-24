Происшествия

При пожаре в Кимовске погиб пенсионер

  • 11:27 24 декабря 2025
post-img

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Кимовске произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Возгорание случилось сегодня в строении на улице Кимовской.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Благодаря быстрому реагированию — огнеборцы приехали в течение 5 минут — возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Для тушения привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России.

Несмотря на оперативные действия спасателей, в результате пожара погиб 71-летний мужчина. Точная причина трагедии устанавливается следователями и дознавателями.

В связи с происшествием МЧС России в очередной раз обращается к жителям региона, особенно одиноким пожилым людям, с важными правилами безопасности.

При обнаружении малейших признаков пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112.
Установите дома автономный пожарный извещатель. Этот недорогой прибор способен спасти жизнь, вовремя подав громкий звуковой сигнал при задымлении, даже когда человек спит.
Приобретите и научитесь пользоваться огнетушителем. Он поможет самостоятельно справиться с небольшим возгоранием на начальной стадии.

Другие новости

post
Происшествия

За прошедшие сутки в Тульской области спасатели выезжали на 11 ДТП

12:17 27 декабря 2025
post
Происшествия

Пять человек эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Ефремове

13:35 26 декабря 2025
post
Происшествия

За сутки в Тульской области спасатели ликвидировали шесть пожаров

11:03 26 декабря 2025
post
Происшествия

Пожар на заводе в Щёкино полностью потушили

22:38 25 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org