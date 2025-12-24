Нож в спину: жительница Кимовска получила 3 года условно из-за конфликта с мужем
- 13:46 24 декабря 2025
В Тульской области Кимовский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая в ходе конфликта вонзила нож в спину мужа из-за чрезмерного употребления им алкоголя.
Как установил суд, вечером 8 ноября семейная пара находилась в квартире на улице Стадионной, где между ними вспыхнул конфликт.
Женщина сделала замечания мужу, который распивал спиртное, и просила его прекратить. В ответ он начал кричать и оскорблять её. Когда потерпевший наклонился к бутылке, обвиняемая, будучи в состоянии сильной обиды и злобы, нанесла ему удар кухонным ножом в спину.
Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. На осуждённую возложены определённые обязанности, которые она должна будет исполнять в период испытательного срока.