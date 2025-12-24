Закон

Нож в спину: жительница Кимовска получила 3 года условно из-за конфликта с мужем

  • 13:46 24 декабря 2025
post-img

фото: Елена Кузнецова

В Тульской области Кимовский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая в ходе конфликта вонзила нож в спину мужа из-за чрезмерного употребления им алкоголя.

Как установил суд, вечером 8 ноября  семейная пара находилась в квартире на улице Стадионной, где между ними вспыхнул конфликт.

Женщина сделала замечания мужу, который распивал спиртное, и просила его прекратить. В ответ он начал кричать и оскорблять её. Когда потерпевший наклонился к бутылке,  обвиняемая, будучи в состоянии сильной обиды и злобы, нанесла ему удар кухонным ножом в спину. 

Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.  На осуждённую возложены определённые обязанности, которые она должна будет исполнять в период испытательного срока.

