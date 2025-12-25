Тульская область и ДНР подписали соглашение о гуманитарной помощи и восстановлении Курахово
- 11:30 25 декабря 2025
Правительства Тульской области и Донецкой Народной Республики подписали соглашение, закрепляющее и расширяющее сотрудничество между регионами. Целью документа является предоставление целенаправленной помощи жителям города Курахово в ДНР.
Соглашение фокусируется на оказании гуманитарной поддержки населению и помощь в восстановлении ряда повреждённых жилых домов в Курахово. Эта инициатива направлена на поддержку людей, оказавшихся в трудной ситуации, и сохранение жилого фонда.
«Это не просто слова, а наши конкретные шаги, — отмечает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. — Тула, как бы далеко ни находилась, всегда на расстоянии вытянутой руки для тех, кому нужна помощь».
Новый документ расширяет рамки системной работы, которую Тульская область ведёт с 2022 года по восстановлению социальной и коммунальной инфраструктуры в подшефных городах Донбасса.