Прокуратура Чернского района проводит проверку из-за стихийной свалки в центре посёлка
- 12:50 25 декабря 2025
Прокуратура Чернского района начала проверку по факту несанкционированного складирования отходов. Поводом послужила информация о стихийной свалке, размещённая жителями в социальной сети.
В ходе проверки установлено, что на участке местности вблизи дома № 86 на улице Ленина в посёлке Чернь были несанкционированно складированы строительные отходы: асфальтная крошка и деревянные доски.
Как отмечают в надзорном ведомстве, администрация муниципального образования Чернского района вопреки требованиям законодательства не приняла своевременных мер для выявления и ликвидации этой свалки.
В целях устранения нарушений прокуратура района внесла представление главе администрации с требованием организовать немедленную уборку территории. Исполнение требований документа взято на особый контроль.
Кроме того, для привлечения к административной ответственности вызвано ответственное должностное лицо местной администрации. В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).