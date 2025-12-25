Закон

Прокуратура Чернского района проводит проверку из-за стихийной свалки в центре посёлка

  • 12:50 25 декабря 2025
post-img

Скриншот из видеоролика Прокуратуры Тульской области

Прокуратура Чернского района начала проверку по факту несанкционированного складирования отходов. Поводом послужила информация о стихийной свалке, размещённая жителями в социальной сети.

В ходе проверки установлено, что на участке местности вблизи дома № 86 на улице Ленина в посёлке Чернь были несанкционированно складированы строительные отходы: асфальтная крошка и деревянные доски.

Как отмечают в надзорном ведомстве, администрация муниципального образования Чернского района вопреки требованиям законодательства не приняла своевременных мер для выявления и ликвидации этой свалки.

В целях устранения нарушений прокуратура района внесла представление главе администрации с требованием организовать немедленную уборку территории. Исполнение требований документа взято на особый контроль.

Кроме того, для привлечения к административной ответственности вызвано ответственное должностное лицо местной администрации. В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

