В Тульской области усиливают меры поддержки семей с детьми и профилактику абортов
- 12:25 25 декабря 2025
В Туле за пресс-завтраком журналистам рассказали о развитии системы здравоохранения и соцзащиты Тульской области.
Перед представителями СМИ выступили зампредседателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков, замгубернатора Наталья Архипова, член фракции Партии «Единая Россия» в Тульской областной Думе Дмитрий Харитонов.
Журналисты узнали, что закуплено современного оборудования на 379 млн рублей для оказания медицинской помощи на всех этапах — от ведения беременности до помощи новорождённым. Много оборудования поставлено в старый корпус перинатального центра и в Новомосковский роддом. Между ними сейчас нет разницы - везде современное оборудование и квалифицированные врачи. Также приобретен новый реанимобиль для эвакуации младенцев - даже для доставки в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.
Введена служба медицинских помощников для семей с детьми до года. Они напоминают, когда родителям надо явиться на осмотр к педиатру, на анализы и обследования, записывает на прием в удобное время, а после интересуются, удалось ли пройти обследование и осмотры и остались ли довольны родители. Также это помогает выявлять неблагополучные семьи, где не желают заботиться о младенцах, чтобы принять своевременные меры и иногда спасти ребенка из угрожающих его жизни и здоровью обстоятельств. Также социальные помощники помогают беременным и одиноким женщинам ориентироваться в мерах поддержки, которые им оказываются.
Открыто новое отделение катамнеза для наблюдения за недоношенными детьми и детьми с крайне низкой массой тела, где используются современные методики.
Для многодетных семей в поликлиниках работает «зелёный коридор» - такие семьи проходят без очереди, по предварительной записи с сопровождением администратора.
Большая работа ведется фондом «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. Таких сейчас 106 человек.
На 27% увеличилось количество отказов от абортов, а число отказов от новорождённых в роддомах снизилось на 67%. С женщинами, планирующими прервать беременность или отказаться от ребёнка, работают психологи и представители церкви. Женщинам разъясняют все меры поддержки многодетных, молодых и студенческих семей, в том числе новых, введенных в этом году. Всего же таких мер поддержки в Тульской области более 50. Это выплаты в миллион рублей за рождение второго или третьего ребенка молодой матерью, а также возможность получения временного жилья. Сейчас многие женщины, которых удержали от отказа от младенца, становятся волонтерами и помогают женщинам, которые сомневаются - рожать или нет, отказаться или оставить ребенка.
Для семей введены пункты проката. Один из таких открылся в Туле на ул. Лейтейзена. Его площадь составляет 400 кв. м., а также он предназначен для семей с детьми до года, где можно подробно осмотреть, подобрать необходимое и получить инструктаж по использованию вещей, в том числе видеонянь, которые существенно облегчают жизнь молодых матерей.
Введены специальные анонимные выездные туры для семей, где врач может наблюдать ребёнка во взаимоотношениях с родителями. Семья выезжает за город, проводит время на базе отдыха в сосновом бору. Там же проводятся анонимные консультации врача.
Ведутся планы по введению регионального материнского капитала для студенток, родивших первого, второго и третьего ребёнка.
Реализуется программа «С внуком на “ты”» для укрепления связей между поколениями. Для профилактики деменции и сохранения ментального здоровья пожилых людей организованы регулярные занятия гимнастикой, нейролепкой и рукоделием, цель которых — вовлечь их в активную социальную жизнь.
В заключение журналистам рассказали о планах на будущее. Это две глобальные задачи - строительство поликлиники на Зеленстрое и новой больницы скорой медицинской помощи. Что касается территории старой больницы скорой помощи - там много исторических зданий, которые будут сохранены.