Общество

В преддверии Нового года Дмитрий Миляев исполнил заветные мечты детей

  • 12:40 25 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

11 декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний» в нашем регионе, сняв ёлочные игрушки с заветными желаниями ребят.

В канун Нового года три юных мечтателя получили свои подарки от Миляева.

Девятилетний Артемий юный патриот России, с самого раннего возраста он интересуется военной техникой и всегда смотрит Парад Победы, ведь в 1945 году маршем в строю шёл его прадедушка, Савиткин Андрей Андреевич. Самая заветная мечта Артемия посетить Парад Победы в Москве.

Мальчику Ване 6 лет, он выступает вместе со своим танцевальным коллективом, участвует в различных конкурсах в детском саду, исполняет главные роли в постановках, а ещё интересуется военной техникой. На Новый год Ваня загадал конструктор.

Его старшая сестра Варя подаёт достойный пример брату — учится на одни пятёрки, принимает участие в городских и областных концертных мероприятиях и побеждает в танцевальных конкурсах. Варя мечтать стать режиссером и её новогоднее желание — познакомиться ближе с этой профессией.

В гости к ребятам также пришла министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова вместе с Дедом Мороз и Снегурочкой, чтобы поздравить ребят с наступающими праздниками и передать подарки от Губернатора Дмитрия Миляева.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в приграничных регионах. 

В акции «Ёлка желаний» ежегодно принимают участие более 120 тысяч неравнодушных людей и 1,5 тысячи партнерских организаций. За время существования акции было исполнено свыше 320 тысяч желаний ребят со всей России, которым так важна поддержка. Загадать желание, а также присоединиться в качестве исполнителя детской мечты можно на сайте елкажеланий.рф.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org