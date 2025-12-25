В преддверии Нового года Дмитрий Миляев исполнил заветные мечты детей
- 12:40 25 декабря 2025
11 декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний» в нашем регионе, сняв ёлочные игрушки с заветными желаниями ребят.
В канун Нового года три юных мечтателя получили свои подарки от Миляева.
Девятилетний Артемий юный патриот России, с самого раннего возраста он интересуется военной техникой и всегда смотрит Парад Победы, ведь в 1945 году маршем в строю шёл его прадедушка, Савиткин Андрей Андреевич. Самая заветная мечта Артемия посетить Парад Победы в Москве.
Мальчику Ване 6 лет, он выступает вместе со своим танцевальным коллективом, участвует в различных конкурсах в детском саду, исполняет главные роли в постановках, а ещё интересуется военной техникой. На Новый год Ваня загадал конструктор.
Его старшая сестра Варя подаёт достойный пример брату — учится на одни пятёрки, принимает участие в городских и областных концертных мероприятиях и побеждает в танцевальных конкурсах. Варя мечтать стать режиссером и её новогоднее желание — познакомиться ближе с этой профессией.
В гости к ребятам также пришла министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова вместе с Дедом Мороз и Снегурочкой, чтобы поздравить ребят с наступающими праздниками и передать подарки от Губернатора Дмитрия Миляева.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в приграничных регионах.
В акции «Ёлка желаний» ежегодно принимают участие более 120 тысяч неравнодушных людей и 1,5 тысячи партнерских организаций. За время существования акции было исполнено свыше 320 тысяч желаний ребят со всей России, которым так важна поддержка. Загадать желание, а также присоединиться в качестве исполнителя детской мечты можно на сайте елкажеланий.рф.