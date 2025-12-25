Эдуард Эксаренко: С таким крепким тылом мы обязательно победим!
- 12:15 25 декабря 2025
Глава города Алексина принял участие в награждении волонтеров в рамках проекта «ВсеДляПобеды71». Он призван помогать бойцам спецоперации, нашим героям, ряды которых пополняют парни, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ.
«Мы собрались здесь, чтобы поддержать наших бойцов. Специальная военная операция объединила нас. Все мы сегодня одна большая семья под названием Россия. Так было в годы Великой Отечественной, когда на борьбу с фашизмом поднялся весь народ. Наши отцы, деды и прадеды сломали хребет врагу и дали нашей стране, четырем поколениям ее жителей 80 лет мирной жизни. И мы никогда не думали, что нам снова придется провожать наших ребят на войну. Но возникла реальная угроза суверенитету и даже самому существованию России, и Президент принял единственно возможное тогда решение – о начале СВО. Цель – защитить Россию, нас с вами, нашу культуру… Наши ребята сегодня проявляют чудеса стойкости и мужества на передовой. Потому что воспитаны на примерах своих героических предков. Но на войне всегда два фронта, второй – в тылу. Надо видеть, с какой благодарностью принимают наши бойцы помощь, которую мы везем им от простых алексинцев! Для них это не только большая материальная, но и огромная моральная поддержка! Уверен, что с такими воинами, и с таким тылом мы уже в следующем году будем отмечать новый день победы!» - обратился со сцены к волонтерам глава Алексина Эдуард Эксаренко.
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – единовременная выплата на догазификацию одного домовладения в размере понесенных расходов, в том числе на приобретение газового оборудования.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/