Общество

Тульская область подводит годовые итоги по нацпроектам и дорабатывает стратегию развития до 2036 года

  • 17:56 24 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Правительство Тульской области провело итоговое в этом году заседание, на котором основное внимание было уделено выполнению национальных задач и долгосрочному планированию. Провел совещание первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.

В своем вступительном слове Пантелеев отметил, что весь год работа велась под личным контролем губернатора Дмитрия Миляева и была сосредоточена на реализации указов президента. «В настоящее время мы активно завершаем выполнение всех контрактных обязательств по объектам в рамках нацпроектов», — заявил председатель правительства. Он подчеркнул, что ответственный подход и командная работа стали ключом к достижению целей и улучшению жизни граждан, а в новом году необходимо сохранить высокий уровень ответственности.

Вторым ключевым вопросом заседания стала доработка Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года с перспективой до 2036 года. Как отмечалось на совещании, по поручению губернатора в документе особое внимание уделяется поддержке семьи, традиционных ценностей, занятости и росту доходов населения. Обновленная стратегия должна стать основой для устойчивого роста экономики и качества жизни в регионе.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org