Тульская область подводит годовые итоги по нацпроектам и дорабатывает стратегию развития до 2036 года
- 17:56 24 декабря 2025
Правительство Тульской области провело итоговое в этом году заседание, на котором основное внимание было уделено выполнению национальных задач и долгосрочному планированию. Провел совещание первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.
В своем вступительном слове Пантелеев отметил, что весь год работа велась под личным контролем губернатора Дмитрия Миляева и была сосредоточена на реализации указов президента. «В настоящее время мы активно завершаем выполнение всех контрактных обязательств по объектам в рамках нацпроектов», — заявил председатель правительства. Он подчеркнул, что ответственный подход и командная работа стали ключом к достижению целей и улучшению жизни граждан, а в новом году необходимо сохранить высокий уровень ответственности.
Вторым ключевым вопросом заседания стала доработка Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года с перспективой до 2036 года. Как отмечалось на совещании, по поручению губернатора в документе особое внимание уделяется поддержке семьи, традиционных ценностей, занятости и росту доходов населения. Обновленная стратегия должна стать основой для устойчивого роста экономики и качества жизни в регионе.