Новомосковские волонтеры обсудили вопросы поддержки бойцов СВО
- 13:07 25 декабря 2025
В Городском ДК Новомосковска состоялась встреча волонтёров, оказывающих помощь нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, с представителями городской власти и регионального исполкома Общероссийского народного фронта.
За чашкой чая собравшиеся обсудили текущие инициативы, обменялись опытом и подняли важные вопросы, решение которых поможет сделать ещё более эффективной помощь нашим ребятам. Среди них немало военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – направление в первоочередном порядке детей в государственные или муниципальные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/