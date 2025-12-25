Общество

Дед Мороз сделает остановку на вокзалах Тульской области

  • 13:25 25 декабря 2025
post-img

Фото: Андрей Лыженков

Новогодние праздничные мероприятия для детей пройдут на железнодорожных вокзалах в Ефремове и Суворове 27 и 28 декабря. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Первый Тульский».

27 декабря с 11:00 до 12:00 праздничный утренник состоится на вокзале станции Ефремов. 28 декабря в это же время, с 10:00 до 11:00, мероприятие пройдёт на вокзале станции Збродово (город Суворов).

На станциях детей и их родителей будет ждать железнодорожный Дед Мороз, который поздравит всех с наступающим Новым годом. Для юных гостей подготовлена интерактивная развлекательная программа с участием сказочных персонажей. Принять участие в празднике могут все желающие — как юные пассажиры, так и встречающие.

 

