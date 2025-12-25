Общество

22 зимние площадки для катания откроются в Туле в сезон 2025-2026

  • 14:03 25 декабря 2025
post-img

Фото: портал правительства Тульской области

В предстоящую зиму в Туле будут работать 22 открытые ледовые площадки. Катки и хоккейные коробки появятся во всех пяти территориальных округах города.

Администрация Тулы утвердила план размещения сезонных объектов. Как сообщили в профильном управлении, главная цель — сделать зимний отдых доступным для всех горожан, чтобы каждый мог найти площадку для катания или любительского хоккея рядом с домом.

В Зареченском округе установили 7 объектов, включая каток в пос. Обидимо и хоккейные коробки в Комсомольском парке, а также в посёлках Ленинский и Плеханово.
В Привокзальном округе расположено 3 хоккейные коробки, в том числе в п. Рассвет и в Платоновском парке.
В Пролетарском округе: 5 объектов, из них 4 хоккейные коробки и каток в Пролетарском парке.
В Советском: 3 площадки, включая каток и хоккейную коробку в Центральном парке им. Белоусова.
А в Центральном округе для жильцов доступно 4 объекта. Помимо хоккейных коробок на Казанской набережной и в Петелино, здесь будут работать два главных городских катка.
Главные городские катки уже открыты:

Главные городские катки открыли на ледовом стадионе «Заречье» (ул. М. Горького, 18) и  «Губернский каток» на площади Ленина.


Таким образом, туляков ждёт активная зимовка с возможностью кататься на коньках и играть в хоккей в разных уголках города.
 
 

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org