22 зимние площадки для катания откроются в Туле в сезон 2025-2026
- 14:03 25 декабря 2025
В предстоящую зиму в Туле будут работать 22 открытые ледовые площадки. Катки и хоккейные коробки появятся во всех пяти территориальных округах города.
Администрация Тулы утвердила план размещения сезонных объектов. Как сообщили в профильном управлении, главная цель — сделать зимний отдых доступным для всех горожан, чтобы каждый мог найти площадку для катания или любительского хоккея рядом с домом.
В Зареченском округе установили 7 объектов, включая каток в пос. Обидимо и хоккейные коробки в Комсомольском парке, а также в посёлках Ленинский и Плеханово.
В Привокзальном округе расположено 3 хоккейные коробки, в том числе в п. Рассвет и в Платоновском парке.
В Пролетарском округе: 5 объектов, из них 4 хоккейные коробки и каток в Пролетарском парке.
В Советском: 3 площадки, включая каток и хоккейную коробку в Центральном парке им. Белоусова.
А в Центральном округе для жильцов доступно 4 объекта. Помимо хоккейных коробок на Казанской набережной и в Петелино, здесь будут работать два главных городских катка.
Главные городские катки уже открыты:
Главные городские катки открыли на ледовом стадионе «Заречье» (ул. М. Горького, 18) и «Губернский каток» на площади Ленина.
Таким образом, туляков ждёт активная зимовка с возможностью кататься на коньках и играть в хоккей в разных уголках города.