В 163 тульских домах завтра не будет света
- 13:45 25 декабря 2025
В Туле 26 декабря в связи с плановыми работами отключат электричество в 163 домах.
С 9:00 до 17:00 в связи с обрезкой электричества будет отсуствовать свет по следующим адресам:
п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39, 33-а; ул. Гагарина, 1-9, 2-12, 9-а; ул. Овражная, 12-20, 1-23, 2, 4, 6, 11-а; 1-й пр-зд, 8-18, 11-21;
2-й пр-зд, 16-26 , 19-29; 3-й пр-зд, 24-34, 27, 29; 4-й пр-зд, 32-42.
В это же время в связи с переводом нагрузки на СИП отключат электроэнергию в домах:
ул. Кольцевая, 14-56, 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 17, 19, 24-а, 30-а, 32-а, 46-а.
Также в это время света не будет в связи с работой на распределительном устройстве:
ул. Новомосковская, д. 15, 17
С 9:00 до 15:00 специалисты проведут ремонт текущего оборудования:
ул. Яблочкова, 1, 1а, 1б;
ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50.