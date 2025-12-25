ЖКХ

В 163 тульских домах завтра не будет света

  • 13:45 25 декабря 2025
post-img

фото: Сергей Киреев

В Туле 26 декабря в связи с плановыми работами отключат электричество в 163 домах.

С 9:00 до 17:00 в связи с обрезкой электричества будет отсуствовать свет по следующим адресам:
п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39, 33-а; ул. Гагарина, 1-9, 2-12, 9-а; ул. Овражная, 12-20, 1-23, 2, 4, 6, 11-а; 1-й пр-зд, 8-18, 11-21;
2-й пр-зд, 16-26 , 19-29; 3-й пр-зд, 24-34, 27, 29; 4-й пр-зд, 32-42.

В это же время в связи с  переводом нагрузки на СИП отключат электроэнергию в домах:
ул. Кольцевая, 14-56, 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 17, 19, 24-а, 30-а, 32-а, 46-а.

Также в это время света не будет в связи с работой на распределительном устройстве:
ул. Новомосковская, д. 15, 17

С 9:00 до 15:00 специалисты проведут ремонт текущего оборудования:
ул. Яблочкова, 1, 1а, 1б;
ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50.

 

Другие новости

post
ЖКХ

В Тульской области усилены работы по уборке снега и обеспечению проезда спецтехники

11:15 27 декабря 2025
post
ЖКХ

В Туле 25 декабря некоторые дома останутся без света

13:17 24 декабря 2025
post
ЖКХ

24 декабря на улицах Оружейной, 9 Мая и Седова в Туле отключат холодную воду

17:55 23 декабря 2025
post
ЖКХ

Дмитрий Миляев указал «Тулэнерго» срочно исправить системные сбои в работе после жалоб жителей

14:05 22 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org