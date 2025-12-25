Тулякам напомнили классические схемы «развода», предупредив: аферисты под Новый год не отдыхают
- 13:32 25 декабря 2025
Телефонные и интернет-мошенники продолжат орудовать в Тульской области и в новогодние праздники, поскольку обманывают без выходных и в режиме 24/7; разве что в праздники ловкачи могут несколько видоизменить свои ловушки. Поэтому нужно знать уловки комбинаторов и уметь грамотно на них реагировать.
Сегодня на тему «Телефонные и интернет-мошенничества» в Туле состоялся брифинг, в котором участвовали заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области – директор департамента информационной безопасности Роман Борисов, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Тульской области Антон Голик и заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.
Роман Борисов напомнил журналистам типичные мошеннические схемы. Это звонки от представителей якобы управляющей компании, которые могут предложить тулякам заменить домофон или снять данные счетчика, посоветуют воспользоваться некими газовыми анализаторами и так далее. Аферисты будут говорить о какой-либо модернизации жилья, за которую якобы не придется платить. Жильцы могут клюнуть как раз на фразу «все сделаем на безвозмездной основе» и на доводы о том, что нововведение упростить людям жизнь и что гражданам уже не надо будет впускать специалистов из газовой службы, снимающих показания счетчиков в квартире: мол, все сведения теперь удаленно будут передаваться в УК – это удобно, бесплатно. К такому предложению туляки могут проявить интерес, расслабляются, доверяют звонящему. Потом мошенники требуют передать им, что указано в СМС-сообщении, и человек, утративший бдительность, сообщает цифры абоненту на другом конце трубки. А потом обманутый теряет доступ к своему кабинету в Госуслугах, откуда злоумышленники черпают нужную им дополнительную персональную информацию о своей жертве. Также обманщики могут от имени жертвы осуществлять действия в микрофинансовых организациях, если у человека не установлен самозапрет на получение кредитов на потребительские нужды.