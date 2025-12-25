Закон

Богородицкая прокуратура выявила факт проживания десятков людей в аварийных домах без перспективы расселения

  • 13:15 25 декабря 2025
Скриншот из видеоролика Прокуратуры Тульской области

Богородицкая межрайонная прокуратура провела проверку в администрации муниципального образования Бегичевское Богородицкого района. Поводом стало неисполнение жилищного законодательства, в частности, необеспечение граждан жильём из маневренного фонда.

В ходе проверки выявлено, что в микрорайоне Красницкий посёлка Бегичевский находятся 23 жилых дома, признанных фактически непригодными для проживания. В них до сих пор проживает 51 человек, включая семьи с детьми. Состояние зданий представляет угрозу их жизни и здоровью.

Несмотря на критическую ситуацию, за последние пять лет расселено лишь 4 дома, что свидетельствует об отсутствии системной работы со стороны местной администрации. Причиной сложившегося положения стал критически недостаточный маневренный фонд и бездействие должностных лиц, из-за чего люди вынуждены годами жить в опасных условиях.

По итогам проверки главе администрации Бегичевского внесено представление об устранении нарушений. Исполнение требований прокурора взято на особый контроль. 

