Общество

Поддержку малого бизнеса в Туле усилили: субсидии выросли более чем в два раза

  • 14:20 25 декабря 2025
фото: Сергей Киреев

В Туле обсудили меры поддержки предпринимателей и наградили бизнесменов за вклад в жизнь города и помощь бойцам СВО.

В администрации города под председательством главы Ильи Беспалова состоялось заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В нём приняли участие заместители главы, руководители управлений и представители тульского бизнес-сообщества.

Илья Беспалов, открывая встречу, подчеркнул, что малый и средний бизнес является фундаментом экономики города, обеспечивая работой почти половину занятого населения. 

Особую благодарность глава администрации выразил предпринимателям за активную гражданскую позицию: организацию гуманитарной помощи для участников СВО и ликвидацию последствий атак беспилотников.

«Вы показали, что местный бизнес — это сила, способная объединять ресурсы, энергию и волю ради общих целей», — отметил Беспалов.

За эту работу ряд предпринимателей были награждены Благодарственными письмами главы администрации и памятными подарками.

В ходе совещания были подведены итоги поддержки МСП. Заместитель главы администрации Елена Бирживая сообщила, что в Туле более 29 тысяч субъектов МСП создают рабочие места, наполняют бюджет и обеспечивают горожан товарами и услугами.

Ключевой темой стало увеличение финансовой помощи. По поручению Ильи Беспалова объём субсидий для бизнеса на 2025-2027 годы увеличен более чем вдвое. В 2025 году на эти цели было направлено около 4,5 млн рублей. Средства выделялись на участие в выставках и возмещение части процентов по кредитам. Также в этом году появилась новая мера поддержки — субсидия на возмещение части затрат на ЖКУ, по которой уже выдано 400 тысяч рублей.

В планах — адаптировать муниципальную программу под региональные приоритеты и расширить меры поддержки для предпринимателей — участников СВО.

Председатель совета ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов поблагодарил администрацию за системную работу:

«Ежегодно появляются новые формы поддержки. Предприниматели это видят и ценят», — сказал он. Илья Беспалов заверил, что такая политика будет продолжена.

В завершение встречи предприниматели смогли задать волнующие их вопросы. Все поступившие обращения взяты в работу по поручению главы администрации.

