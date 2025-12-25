Общество
Тульская область вошла в число лидеров страны по сбору имущественных налогов
- 14:40 25 декабря 2025
Жители Тульской области почти полностью погасили имущественные налоги за 2024 год, став, при этом, одним из лидеров в России.
В региональный бюджет на сегодняшний день поступило свыше 3,6 млрд рублей, что составляет 99% от начисленной суммы.
В 2025 году налоговые органы направили 560 тысяч уведомлений владельцам транспорта, земельных участков и недвижимости. Крайним сроком уплаты налогов за 2024 год для физических лиц было 1 декабря.
Начиная со 2 декабря неоплаченная сумма признаётся задолженностью, на которую ежедневно начисляются пени.
