Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России
- 15:00 25 декабря 2025
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.
Соответствующее заявление он сделал в четверг на заседании Государственного совета.
«Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года, и начну с поздравлений. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России, вот только что мною подписан соответствующий указ», — сказал глава государства.
Также в ходе встречи Путин поздравил членов Госсовета с 25-летием создания этой организации, отметив, что «четверть века напряженной кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов».
