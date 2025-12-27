Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год
- 12:42 27 декабря 2025
В преддверии Нового года издание «Молодой коммунар» поинтересовалось у жителей региона, о чём они мечтают в наступающем году и как относятся к традиции давать себе обещания.
Многие респонденты отмечают, что с возрастом новогодние «желания» трансформируются в конкретные планы. «Перед Новым годом стараюсь больше подводить итоги и строю планы. Не желания по типу "хочу мильон денег", а именно планы», — рассказывает web-разработчик Дмитрий Селивёров. Его главная цель на 2026 год — завершить большой рабочий проект и начать собственное дело.
Для некоторых уходящий год стал временем реализации задуманного. Менеджер проектов Александр Коробков, который хотел съездить за границу и продвинуться по карьерной лестнице, достиг обеих целей. Его новая большая мечта — обзавестись собственным жильём.
Риэлтор Елизавета Маслова также подводит успешные итоги: освоила профессию, купила родителям дачу. В новом году она с друзьями планирует путешествие в Аргентину. Волонтёр Иван Бутенко, для которого главное — здоровье близких и мир во всём мире, на бытовом уровне хочет решить транспортный вопрос, сдав на права.
Nail-мастер Алина Коробкова называет самым важным событием уходящего года свою свадьбу. В 2026 году она планирует больше заниматься спортом, уделять внимание здоровью и находить баланс между работой и отдыхом.
Опрос показывает, что для туляков Новый год остаётся важным временем подведения итогов и символического старта для новых личных и профессиональных достижений.