За прошедшие сутки в Тульской области спасатели выезжали на 11 ДТП
- 12:17 27 декабря 2025
По данным Главного управления МЧС России по Тульской области, за минувшие сутки, 26 декабря, оперативные службы потушили четыре пожара и выезжали на ликвидацию последствий аварий.
Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не происходило.
Пожарные потушили возгорание в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на улице Комсомольской в Ефремове. Из здания эвакуировали пять человек.
Также пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в деревне Мельгуново Узловского района и пожар в даче в деревне Ратово в Туле. В Кимовске на улице Вокзальной было потушено возгорание в мусорном контейнере. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Кроме того, спасательные подразделения 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Три вызова зафиксировали в Богородицком районе. По одному случаю отмечено в городских округах Новомосковск и Тула, а также в Воловском, Каменском, Дубенском, Чернском, Ясногорском и Заокском районах.