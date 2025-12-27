Губернатор Дмитрий Миляев исполнил новогодние желания тульских подростков
- 10:06 27 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев стал участником всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», исполнив новогодние мечты двух подростков из региона.
Пятнадцатилетняя Арина из Новомосковска, несмотря на ограничения по слуху, активно занимается творчеством, спортом и общественной деятельностью. Её новогодним желанием, размещённым на официальном портале акции, стал набор для развития творческих навыков. Министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова передала девушке подарок от главы региона: швейную машинку, кухонный миксер и два набора для творчества.
Ещё одним подопечным акции стала 15-летняя Олеся, которая мечтала о беговой дорожке для занятий спортом. Этот подарок от имени губернатора ей вручил министр спорта Тульской области Михаил Трунов.
Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года Движением Первых при поддержке Росмолодёжи. Она направлена на исполнение желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, сирот, а также ребят из семей участников СВО.
Тульская область является активным участником проекта. За семь лет в регионе были исполнены более 1300 детских новогодних желаний. В 2025 году акция стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года. Стать её участником и исполнить мечту ребёнка может любой желающий на официальном сайте елкажеланий.рф.