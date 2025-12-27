Общество

В Новомосковске открылся современный молодёжный центр «Олимп»

  • 12:04 27 декабря 2025
post-img

Фото: канал МАХ Дмитрия Миляева

В Новомосковске состоялось торжественное открытие молодёжного центра «Олимп» после капитального ремонта, об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев в канале МАХ.

Обновление пространства стало возможным благодаря победе Тульской области во Всероссийском конкурсе программ развития молодёжной политики «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Центр, расположенный на площади более 700 квадратных метров, оснащён современным оборудованием и включает несколько функциональных зон. Для молодёжи доступны коворкинг с киберклубом, хореографический и художественный залы, фотостудия и студия звукозаписи. Также созданы специальные пространства для занятий юнармейцев, участников «Движения Первых», волонтёров и других инициативных групп.

Центр «Олимп» призван стать ключевой площадкой для развития молодёжных инициатив, неформального образования и досуга в городе.

