В Новомосковске открылся современный молодёжный центр «Олимп»
- 12:04 27 декабря 2025
В Новомосковске состоялось торжественное открытие молодёжного центра «Олимп» после капитального ремонта, об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев в канале МАХ.
Обновление пространства стало возможным благодаря победе Тульской области во Всероссийском конкурсе программ развития молодёжной политики «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Центр, расположенный на площади более 700 квадратных метров, оснащён современным оборудованием и включает несколько функциональных зон. Для молодёжи доступны коворкинг с киберклубом, хореографический и художественный залы, фотостудия и студия звукозаписи. Также созданы специальные пространства для занятий юнармейцев, участников «Движения Первых», волонтёров и других инициативных групп.
Центр «Олимп» призван стать ключевой площадкой для развития молодёжных инициатив, неформального образования и досуга в городе.