В Тульской области открылся 36-й школьный стоматологический кабинет
- 11:32 27 декабря 2025
В Центре образования № 3 города Ефремова торжественно открылся новый стоматологический кабинет для учащихся. Это уже 36-й подобный кабинет, открытый в Тульской области в рамках акции «Улыбка детства» партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».
Теперь бесплатная стоматологическая помощь стала доступна более чем для 24 тысяч детей региона.
В открытии приняли участие сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии Николай Воробьёв, глава города Тулы, координатор партпроекта Алексей Эрк и депутат областной Думы Сергей Балтабаев. Гости перерезали традиционную красную ленту и осмотрели новый кабинет, оснащённый современным оборудованием для оказания первичной стоматологической помощи.
«Ученики могут получить бесплатную помощь на современном оборудовании в комфортных условиях. Это позволяет сохранить здоровье детей и время их родителей», — отметил Николай Воробьёв.
Алексей Эрк уточнил, что это уже пятый кабинет в Ефремове. Здесь по полису ОМС и с согласия родителей будут проводиться профилактические осмотры, лечение кариеса с использованием современных материалов, а также уроки гигиены.
Акция «Улыбка детства» реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Миляева региональным отделением «Единой России», Тульской областной стоматологической поликлиникой и социальными партнёрами. В честь открытия школьники получили индивидуальные гигиенические наборы и сладкие подарки от партии.
По информации пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».