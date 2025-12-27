Общество

В Тульской области открылся 36-й школьный стоматологический кабинет

  • 11:32 27 декабря 2025
post-img

Фото: портал «Единой России»

В Центре образования № 3 города Ефремова торжественно открылся новый стоматологический кабинет для учащихся. Это уже 36-й подобный кабинет, открытый в Тульской области в рамках акции «Улыбка детства» партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Теперь бесплатная стоматологическая помощь стала доступна более чем для 24 тысяч детей региона.

В открытии приняли участие сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии Николай Воробьёв, глава города Тулы, координатор партпроекта Алексей Эрк и депутат областной Думы Сергей Балтабаев. Гости перерезали традиционную красную ленту и осмотрели новый кабинет, оснащённый современным оборудованием для оказания первичной стоматологической помощи.

«Ученики могут получить бесплатную помощь на современном оборудовании в комфортных условиях. Это позволяет сохранить здоровье детей и время их родителей», — отметил Николай Воробьёв.

Алексей Эрк уточнил, что это уже пятый кабинет в Ефремове. Здесь по полису ОМС и с согласия родителей будут проводиться профилактические осмотры, лечение кариеса с использованием современных материалов, а также уроки гигиены.

Акция «Улыбка детства» реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Миляева региональным отделением «Единой России», Тульской областной стоматологической поликлиникой и социальными партнёрами. В честь открытия школьники получили индивидуальные гигиенические наборы и сладкие подарки от партии.

По информации пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org