Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы
- 14:46 27 декабря 2025
Наши бойцы – и подписавшие контракт с Минобороны РФ, и призванные по частичной мобилизации, и добровольцы – делают одно дело, защищая Родину от возрожденного нацизма. И для них очень важно осознание того, что в тылу их любят и ждут, поддерживают и желают всего самого лучшего.
Дончанка Любовь Кузнецова в преддверии Нового года передала защитникам Отечества самые теплые слова.
– Во-первых, поздравляю наших военнослужащих с наступающим Новым годом, желаю им крепкого здоровья, – сказала она. – Пусть они скорее возвращаются домой, к своим семьям, к женам и матерям, которые ждут их с нетерпением. А во-вторых, желаю, чтобы они скорее завершили боевые действия. Собственно, вот два пожелания ребятам – счастливого Нового года и Победы!
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – бесплатное обучение программам по открытию и ведению собственного дела на платформе обучения Центра «Мой бизнес» Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства».
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/